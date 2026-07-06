Белгия заплаши ФИФА и САЩ заради абсурдно отмененото наказание

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Кралската белгийска футболна асоциация (RBFA) изрази остро несъгласие с решение на ФИФА, което засяга правата на американския национал Фоларин Балогън. В официално изявление от централата обявиха, че са получили решението на Апелативната комисия на ФИФА, но то оставя повече въпроси, отколкото отговори, пише Dsport.

Според документа, подписан от члена на комисията г-н Салман Ал-Ансари, жалбата на Белгия е обявена за недопустима. С това на практика се потвърждава по-ранното решение, което дава зелена светлина на американския футболист Фоларин Балогън да се състезава.

От белгийската асоциация обаче подчертават, че казусът далеч не е приключил. Те са категорични, че до този момент не са получили никакви мотиви за взетото решение, което е в пряко нарушение на разпоредбите на ФИФА.

От RBFA изтъкват, че от самото начало на процедурата настояват за ключова информация, която така и не им е предоставена. Списъкът с липсващи документи включва копие от решението, обявяващо играча за картотекиран, мотивацията зад това решение и докладът на съдията по случая.

Липсата на тези документи, според белгийците, представлява сериозно нарушение на установените от ФИФА правила и поставя под въпрос прозрачността на целия процес.

В отговор на решението, Кралската белгийска футболна асоциация официално е информирала Футболната федерация на САЩ, че оспорва правата на играча. Това оспорване ще влезе в сила, ако името на Фоларин Балогън бъде вписано в съдийския протокол за мач.

Изявлението на RBFA завършва с категоричното послание, че „това оставя отворена вратата за всички по-нататъшни действия“, с което ясно се заявява готовността на асоциацията да продължи битката по казуса.

Редактор "Екип на Петел",

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