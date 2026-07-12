Белингам класира Англия на полуфинал

Стопкадър БНТ 1

Англия се класира за полуфиналите на Световното първенство по футбол, побеждавайки Норвегия с 2:1 в сблъсъка помежду им на "Маями Стейдиъм" от 1/4-финалната фаза. "Трите лъва" се нуждаеха от обрат, дошъл след продължения, а големият герой бе Джуд Белингам, пише Спортал.бг.

"Викингите" първи взеха преднина в мача в 36-ата минута със супер гол на Андреас Шелдерюп. Белингам обаче възстанови равенството в 45-ата минута, а отново той в 94-ата минута на първото продължение вкара втори гол, който се оказа и победен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!