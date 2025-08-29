Белия дом: Доналд Тръмп е разочарован от руските удари

Кадър Youtube

Според Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп е разочарован, но не и изненадан от руските удари по украинската столица Киев.

"Той не беше щастлив от тази новина, но и не беше изненадан. Това са две страни, които са във война от много дълго време. Русия започна тази атака срещу Киев, а по подобен начин Украйна нанесе удар по руските петролни рафинерии", каза на брифинг говорителят Каролайн Ливит.

Най-малко 19 души бяха убити, когато руски ракети и дронове пробиха жилищни блокове при една от най-големите атаки на войната.

Мисията на Европейския съюз и културна сграда на британското правителство също бяха ударени. Тръмп обеща да прекрати войната в Украйна в рамките на 24 часа след встъпването си в длъжност, но оттогава призна, че това е по-трудно, отколкото е очаквал.

Срещата на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска по-рано този месец не успя да доведе до пробив. Ливит каза, че Тръмп е работил "по-усилено от всеки друг" за мир, но повтори по-ранни коментари на Тръмп, които също се стремяха да обвинят Украйна, която беше нападната от Русия през февруари 2022 г., предаде БГНЕС.

"Може би и двете страни на тази война не са готови сами да я прекратят. Президентът иска тя да приключи, но лидерите на тези две страни... трябва да искат също", каза Ливит.

