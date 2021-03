Белия дом: Поздравления за Хари и Меган за куража

СтопКадър CBS , Oprah With Meghan And Harry First Look | "Almost Unsurvivable"

Говорителката на Белия дом в САЩ Джен Саки приветства куража на британския принц Хари и съпругата му Меган Маркъл да проявят такава откровеност. Както е известно, в интервю на Опра Уинфри, двойката разкриха някои неприятни неща в британското кралско семейство.

Британският премиер Борис Джонсън припомни, че винаги е изпитвал най-голямо възхищение към кралицата и нейната обединяваща роля в страната и в Общността на нациите. Що се касае до останалото, до всички въпроси, свързани с кралското семейство, Джонсън припомни, че досега изобщо не ги е коментирал и няма да го направи и този път.

Най-малкото дете на покойния правозащитния Мартин Лутър Кинг - Беренис Кинг, припомни, че да си член на кралско семейство, не те предпазва от опустошението и отчаянието, причинени от расизма.

Цветнокожата поетеса Аманда Горман, прочела затрогваща поема на церемонията по встъпване в длъжност на Джо Байдън, заяви, че Меган е била най-голямата възможност на британската корона да се промени, да се обнови, да се помири с новата ера, но тя е пропуснала този шанс за промяна.

Националната британска гореща линия за превенция на самоубийствата обяви, че споделяйки личния си опит с кризата, през която е преминала и която е превъзмогнала, херцогинята на Съсекс е напомнила на всички, че те не са сами и че има помощ на разположение.

Дружеството на издателите - британска медийна организация, припомни, че британските медии не са тесногръди и сляпи фанатици, както намекнаха Хари и Меган, и че те няма да изоставят жизненоважната си роля да държат сметка на богатите и влиятелните.

