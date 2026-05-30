Белия дом: Тръмп е в отлично здраве

Излезе информация за здравословното състояние на американския президент.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава в отлично здравословно състояние, с добра сърдечна, белодробна, неврологична и обща физическа дейност. Това се казва в изявление на Белия дом, публикувано снощи въз основа на резултатите от медицински преглед, проведен тази седмица, предадоха световните информационни агенции.

След посещението си във военномедицинския център „Уолтър Рийд“ във вторник, което бе третото за последните 13 месеца, Тръмп заяви, че „всичко е преминало перфектно“, съобщи БТА.

Тръмп, който е на 79 години сега, е най-възрастният човек, встъпвал в длъжност като президент на Съединените щати, припомня Ройтерс. Той често се представя като по-енергичен и в по-добра физическа форма от своя предшественик демократ Джо Байдън, който напусна поста миналата година на 82-годишна възраст след съмнения относно способността му да изпълнява длъжността.

Въпреки това, скорошни снимки, на които се вижда петнист обрив по врата на Тръмп, породиха нови въпроси за здравословното му състояние. Изображения от юли 2025 г. пък показваха подути глезени и натъртена ръка, прикрита с грим, припомня Ройтерс.

