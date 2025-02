Белия дом обясни тъмните петна на дясната ръка на Тръмп

Пиксабей

Белият дом заяви, че необичайното натъртване, което има американският президент Доналд Тръмп на дясната си ръка, е вследствие на ежедневните му ръкувания с всякакви хора.

„Президентът Тръмп има тези белези на ръката си, защото работи непрекъснато и всеки ден се ръкува с някого – абсолютно всеки ден“, разясни говорителката на Белия дом за NBC News Карълайн Левит, като добави, че все пак Тръмп е „човек от народа“, предаде Новини.бг.

Белегът беше забелязан от медиите в понеделник по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон в Белия дом.

Републиканецът все още не е направил обществено достояние медицинското си досие, припомнят част от медиите отвъд океана.

The White House just said the mysterious makeup-covered bruise on Trump’s right hand is because he is “shaking hands all day every day.”



Trump has still refused to release his full medical report. pic.twitter.com/QaN7d9KIgt