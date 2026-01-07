Белият дом: Екипажът на руския кораб подлежи на съдебно преследване след задържането му от САЩ

Кадър Youtube

Говорителката на Белия дом Карълайн Ливит днес заяви, че екипажът на петролния танкер под руски флаг, свързан с Венецуела, който беше задържан от САЩ, подлежи на съдебно преследване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Корабът е бил обект на съдебен запор, което означава, че екипажът подлежи на съдебно преследване за всяко приложимо нарушение на федералния закон и ще бъде доведен в САЩ за такова преследване, ако е необходимо", заяви Ливит.

Междувременно Русия изисква от САЩ да осигурят хуманно и достойно отношение към нейните граждани, намиращи се на борда на задържания петролен танкер в Атлантическия океан, както и тяхното бързо връщане у дома, съобщи ТАСС, цитирайки изявление на Министерството на външните работи на Руската федерация.

"МВнР на Росия внимателно следи съобщенията за извършването на десант от американски военни на плавателния съд "Маринера", плаващ под руски флаг, в Северния Атлантически океан", се отбелязва в текста.

"Въз основа на постъпващата информация за наличието на руски граждани сред екипажа, изискваме от американската страна да осигури хуманно и достойно отношение към тях, да спазва стриктно техните права и интереси, както и да не пречи на бързото им завръщане в родината“, добавиха от дипломатическото ведомство.

По-рано Пентагонът съобщи за задържането на руския петролен танкер "Маринера" в Атлантическия океан. Отбелязва се, че операцията е била проведена съвместно от министерството на правосъдието на САЩ и министерството на вътрешната сигурност в координация с военното ведомство. При това шефът на Пентагона Пийт Хегсет свърза операцията по задържането на "Маринера" с действието на петролното ембарго срещу Венецуела, посочва ТАСС.

Агенцията припомня, че на 4 януари държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в ефира на телевизия "Фокс Нюз", че САЩ ще продължат да задържат петролни танкери с венецуелски петрол и да нанасят удари по катери, които се предполага, че се използват за превоз на наркотици.

