Белият дом: Индия вече е намалила наполовина вноса на руски петрол

Снимка: Пиксабей

САЩ и Индия са провели продуктивни търговски преговори и индийските рафинерии вече са намалили с 50% вноса на руски петрол, заяви снощи пред Ройтерс представител на Белия дом.

Агенцията отбелязва, че според индийските представители намаляването все още не може да се отчете, макар и да се отразява в данните за вноса за декември и януари. Рафинериите вече са направили поръчки за ноември, които включваха и някои пратки, които трябва да пристигнат през декември, предава БТА. Индийското правителство все още не е изискало от рафинериите да намалят вноса от Русия.

Индийското министерство на петрола и индийските рафинерии, които купуват руски петрол, не са отговорили за момента на молба на Ройтерс за коментар.

