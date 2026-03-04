Белият дом: Иранският режим е абсолютно смазан

Снимка Пиксабей

САЩ приветстваха ударите срещу Иран.

Белият дом обяви тази вечер, че иранският режим е „абсолютно смазан“. В петия ден на войната в Близкия изток в Ерусалим отекнаха нови експлозии.

Израелската армия съобщи тази вечер за нови изстрелвания на ирански ракети към територията на Израел, и че системите за отбрана действат за прехващане на заплахата. В Ерусалим следобед отекнаха нови експлозии, има сигнали за паднали отломки от прехванати снаряди, причинили материални щети. Сирените за въздушна тревога се задействаха също в Тел Авив и Хайфа. Според израелската организация – аналог на Червения кръст, двама души са били леко ранени и хоспитализирани в района на Тел Авив.

Израелската армия заяви, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран, както и няколко изстрелвания на дронове от Ливан, като повечето от тях също са били прехванати.

САЩ и Израел продължават атаките си срещу Иран. Американските сили са унищожили или повредили повече от 20 кораба от иранския флот от началото на конфликта с Иран, започнал миналата седмица, съобщи Централното командване на САЩ. Междувременно Тел Авив обяви, че е нанесъл удар по голям комплекс на военните и силите за сигурност в Техеран, включващ командни пунктове на „всички ирански организации за сигурност“.

Според иранските медии, броят на жертвите от американско-израелските атаки срещу Иран е достигнал 1045 души. В Ливан израелските удари са причинили смъртта на 72 души и са принудили 83 000 души да напуснат дома си от началото на седмицата, сочат данни на ливанските власти.

Тази вечер говорителят на иранските въоръжени сили заплаши с нападения израелските посолства в цял свят, ако Израел атакува иранското посолство в ливанската столица Бейрут, пише frognews.bg.

В същото време Министерството на отбраната на САЩ заяви, че е установена самоличността на четирима от шестимата убити в Близкия изток американски войници. Те са били част от американските сили, разположени в Кувейт, и са загинали в първия ден от войната.

