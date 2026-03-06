Белият дом: САЩ имат достатъчно оръжейни запаси за нуждите на операцията в Иран

Снимка: Пиксабей

САЩ имат достатъчно оръжейни запаси, с които да посрещнат нуждите на военната си операция в Иран, заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс и БТА.

Тя поясни, че предстои американският президент Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет да се срещнат с фирми от отбранителната индустрия.

"От четири до шест седмици трябват, за да приключим операциите в Иран", добави тя, като отбеляза, че "САЩ се движат уверено към установяването на пълен контрол върху иранското въздушно пространство".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!