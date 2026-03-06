реклама

Белият дом: САЩ имат достатъчно оръжейни запаси за нуждите на операцията в Иран

06.03.2026 / 21:02 2

Снимка: Пиксабей

САЩ имат достатъчно оръжейни запаси, с които да посрещнат нуждите на военната си операция в Иран, заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс и БТА.

Тя поясни, че предстои американският президент Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет да се срещнат с фирми от отбранителната индустрия.

"От четири до шест седмици трябват, за да приключим операциите в Иран", добави тя, като отбеляза, че "САЩ се движат уверено към установяването на пълен контрол върху иранското въздушно пространство".

kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 188926 | Одобрение: 19711
Украйна май я зарязаха???:errm:Намусен;)
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 580548 | Одобрение: 111248
Пентагонът казва друго.....САЩ разполагат с боеприпаси за още 10 дни....Ако започнат да харчат допълнителния резерв няма да е добре, тъй като времето е кратко и не могат да се възстановят количествата.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

