Белият дом: Тръмп не е минавал нов медицински преглед, говори за последния през май

Снимка: Пиксабей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „току-що е преминал“ медицински преглед в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“, имайки предвид прегледа в края на май, след който Белият дом обяви, че президентът е в отлично здраве, предаде Ройтерс.

„Току-що преминах перфектен медицински преглед в „Уолтър Рийд“ – правя го на всеки шест месеца – и поисках още един когнитивен тест – единственият президент, който го прави, и то три пъти, и се справих отлично с всички тях – отговорих правилно на всеки въпрос“, написа Тръмп, който навърши 80 години през юни, в публикация в Truth Social.

Белият дом заяви, че Тръмп е имал предвид именно медицинския преглед от май.

Президентът включи тези коментари в своя публикация в социалните медии, в която също така атакува репортерката от „Ню Йорк Таймс“ Маги Хаберман и нейния колега Джонатан Суон, които неотдавна публикуваха книга за завръщането на Тръмп на власт, която привлече широко внимание.

В книгата „Смяна на режима: В сърцето на имперското президентство на Доналд Тръмп“ Хаберман и Суон описват опасенията сред някои сътрудници в Белия дом относно възрастта, издръжливостта и физическото състояние на Тръмп.

80-годишният Тръмп е най-възрастният действащ президент в историята на САЩ.

Въпросите за здравето и когнитивните способности на застаряващите лидери се превърнаха в повтаряща се тема във Вашингтон, след като опасенията относно когнитивните способности на бившия президент Джо Байдън в крайна сметка го накараха да прекрати кампанията си за преизбиране през 2024 г., отбелязва БТА.

Тръмп често се хвали с резултатите си от когнитивни тестове, като твърди, че ги е полагал многократно и е получавал максимални резултати.

Редактор "Екип на Петел",

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