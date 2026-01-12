реклама

Белият дом: Тръмп не се страхува да използва военна сила срещу Иран

12.01.2026 / 23:21

Обстановката в Иран. Външният министър Абас Арагчи обяви, че са наложени ограничения за достъп до интернет след началото на координирани според него от чужбина терористични операции. Американският президент Доналд Тръмп е обсъдил този въпрос с милиардера Илон Мъск.

Използването на сателитите му "Старлинк" за достъп до интернет обаче е рисковано за иранците, тъй като биха могли да бъдат прихванати от властите в Техеран, допълва БТА.

Белият дом обяви тази вечер, че Тръмп не се страхува да използва военна сила срещу Иран, но желае дипломация. Оттам съобщиха още, че ирански представители са се свързали с хора от обкръжението на американския президент.

Държавната иранска телевизия предаде за проправителствени митинги в редица ирански градове. Над 500 убити и повече от 10 000 арестувани - това е равносметката от протестите в Иран, които навлизат в третата си седмица.

cron1 (преди 1 час)
Тръмп се страхува само от путкин...:'(БолестГняв
Марио Кроненберг
kjk (преди 1 час)
Многократните предупреждения на Тръмп към Иран, че САЩ ще нанесат удар, ако загинат мирни протестиращи, идват в момент, когато президентът ескалира атаката си срещу световния ред след Втората световна война, демонстрирайки американска мощ, включително претенции за петрола на Венецуела след отвличането на Мадуро и заплаха да превземе Гренландия от съюзника в НАТО Дания.;):errm:Ухилен Америка се е върнала в бизнеса със смяна на режими явно!;):errm:Гняв

