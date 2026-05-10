Белият дом: Тръмп пристига в Пекин в сряда вечерта
Говорителка на Белия дом днес съобщи детайли около предстоящото посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп пристига в Пекин в сряда вечерта. В четвъртък ще се състои церемонията по започване на визитата, а вечерта ще се проведе държавен прием в чест на госта от САЩ.
По думите на говорителката на Белия дом в петък ще има официален обяд пред отпътуването на Тръмп.
По време на визитата ще бъде обсъдено създаването на съвместен търговски съвет и съвет за инвестиции.
Китай и САЩ ще обсъдят аерокосмическия сектор, селското стопанство и енергетиката.
По думите на говорителката на Белия дом Тръмп планира да приеме китайския президент Си Цзинпин на ответна визита в САЩ по-късно през тази година.
Ройтерс също така съобщи, че според високопоставен американски представител Тръмп и китайският президент вероятно ще обсъдят подкрепата на Китай за Иран и Русия.
Същият източник добавил пред агенцията, че Вашингтон има притеснения относно сигурността, свързана с изкуствения интелект и лидерите на САЩ и Китай може да обсъдят това по време на визитата на Тръмп в Китай.
Споразумението за редкоземни елементи между САЩ и Китай все още е в сила, а удължаването му ще бъде обявено в подходящ момент, заяви високопоставен американски представител пред журналисти, предаде Ройтерс.
Доналд Тръмп и китайският президент Си Цзинпин ще се срещнат в Пекин на 14 и 15 май.
