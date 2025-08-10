реклама

Белият дом обяви за възможна среща на Тръмп с Путин и Зеленски

10.08.2025 / 08:00 3

кадър YouTube 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви представител на Белия дом, цитиран от "Ройтерс" и БТА.

Въпреки това Белият дом в момента планира двустранна среща с Путин по негово искане, добави той.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 47 секунди)
Рейтинг: 491941 | Одобрение: 89816
Искаш да кажеш, че Тръмпи и Путин ще решат, каквото там решат и после ще уведомят Зеленото да си стяга куфарите.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Off Road (преди 28 минути)
Рейтинг: 42406 | Одобрение: 9821
Тръмп може да срещне и Путин и Зе, ама разделно.
1
0
kris (преди 49 минути)
Рейтинг: 491941 | Одобрение: 89816
А може да инсталират Зеленото с една пушка отвън да пази от мечки.....!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 56 минути)
Рейтинг: 134933 | Одобрение: 15343
Пак си сменихме мнението!!!;)Ухилен:errm:Зеления шмекер ще разговаря от коридора на срещата,както курдиса Микрончо на дългата маса по време на ковида!!!Ухилен:devil::woot:

Последни новини
Форум
