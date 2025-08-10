Белият дом обяви за възможна среща на Тръмп с Путин и Зеленски
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви представител на Белия дом, цитиран от "Ройтерс" и БТА.
Въпреки това Белият дом в момента планира двустранна среща с Путин по негово искане, добави той.
