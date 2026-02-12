Белият дом публикува, но веднага премахна изявление за споразумение с Република Северна Македония

Снимка: Пиксабей

Белият дом публикува, а след това премахна от сайта си изявление за постигната рамка за търговско споразумение с Република Северна Македония, предаде Ройтерс.

Текстът беше озаглавен „Съвместно изявление относно рамка за споразумение между САЩ и Северна Македония за реципрочна, справедлива и балансирана търговия“ и беше публикувано на страницата за новини на Белия дом. Малко след това изявлението изчезна оттам, без да има обяснение, допълва БТА.

Белият дом не отговори незабавно на запитване за информация относно случая.

