Белият дом за обявеното от Иран споразумение: Пълна измислица

Снимка Пиксабей

Белият дом обяви днес, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална, неофициална рамка за меморандум за разбирателство между Иран и САЩ, "е невярно" и че цитираният меморандум е "пълна измислица", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Малко по-рано иранската държавна телевизия каза, че проектът предвижда възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и слагане на край на морската блокада на Иран от страна на САЩ.

