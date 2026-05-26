Белобрадова: Радев да беше казал на Дара - чичовото, стига с тия пари за култура

Снимка Булфото

Депутат с атака по премиера.

Извинявайте, но оня ден Румен Радев, докато даваше цветя на Дара и ѝ говореше на "ти", защо не ѝ каза, че смята да ореже с десет процента парите за култура в национален мащаб. Да беше казал "Даре, чичовото, стига с тия пари за култура". Това написа в профила си във Фейсбук депутатът от "Демократична България" Елисавата Белобрадова във връзка с информацията, че библиотеки, театри, читалища и други сценични институти са получили указания за съкращаване на бюджета си за тази година до 90% от миналогодишния.

"Ще режем не от парите за структурите на МВР, не на ДАНС - на клетата ни култура. Най-недофинансираният сектор. И вчера като се снимаха със съпругата и председателката на Народното събрание на Аскерите, за да се намажат на филията на културата, да бяха пратили един букет: "Цветя от премиера и десет процента дискаунт на сектора", заявява Белобрадова.

"Ние винаги сме били за дисциплиниран бюджет и намаляване на разходите, но никога това не е бил сектор култура. Защото е унизително, безумно и абсолютно вредно. И благодаря на Марина Райчинова, че вчера беше човекът, казал от сцената на Аскерите пред властимащите, че проблем ИМА. Не че някой е обърнал внимание. Поне имайте срам и не ходете да се снимате по културни събития, а ходете да се снимате пред сградата на ДАНС", посочва депутатът, цитиран от novini.bg.

"И на читалищата, очевидно, им остава да станат силова структура, че някой да се погрижи за финансиране. Слагаме по едно помещение за разпити, осемнайсет човека администрация с химикалки и тетрадки и парите потичат. Апропо, сега вече не само Евтим Милошев отговаря за културата. Сега вече Иво Христов координира сектора, та има двама души да отговарят".

