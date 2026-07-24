Белобрадова: Радев първо плашеше с война, после заговори за стратегически съюзник

кадър: Bulgaria ON AIR

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че американските самолети, които трябва да пристигнат в авиобаза "Безмер", вероятно ще бъдат там следващата седмица.

"След като в Комисията по отбрана не беше дадено никакво обяснение защо това решение на Народното събрание влиза в сила, въз основа на какви документи и кореспонденция е взето, а отговорността беше прехвърлена, останахме без необходимата информация. Ние нямаме никаква нормална информация от контраразузнването, основното ни искане ни беше народните представители, когато поемат отговорност за взимане на решение, да бъдат максимално информирани. Това не се случи", каза депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова в студиото на "Денят ON AIR".

Тя подчерта, че винаги позицията им е била на съюзници.

"Когато в Народното събрание се внася подобно решение, то трябва да бъде добре обосновано. Народните представители трябва да разполагат с всички аргументи, за да вземат информирано решение. Заради това от "Прогресивна България" гласуваха сами и ще носят отговорност за това, което се случва. Откакто съм народен представител, не получихме един нормален доклад, който наистина да разкрива факти, които не можем да ги намерим в централната емисия", допълни Белобрадова в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ от партията са "за" България да спазва всички съюзнически ангажименти.

"Ние не сме политическа сила, която не плаши хората. Ние не сме Румен Радев, който през цялата политическа кампания обясняваше, че сме въвлечени във война, а сега, когато подкрепя съюзници въз основа на договор, започва да обяснява, че САЩ са нашият най-голям стратегически съюзник. Когато ти трябва да си партньор в Европа и се правиш на "дръж ми шапката", и на всяка европейска среща изглеждаш като човек попаднал на чужда сватба, който просто седи и се усмихва. Изказването на Витанов беше толкова измъчено и каза, че ние нямаме избор", подчерта гостът.

"Къде сме, когато съюзниците от Европа се събират, за да изградят новата архитектура на европейската сигурност? Ние от "Демократична България" сме за това да се престане да се плашат хората и то само в случаите, когато на нас ни е изгодно. Да започнем да възпитаваме в българите гордост, че ние можем да бъдем сериозни партньори във всичките съюзи, в които равнопоставено сме членове. Единият колега от "Прогресивна България" каза, че ние сме сключили страхотна сделка. Вторият излезе и каза, че ние няма да се покланяме на европейците, но трябва да се съобразяваме с американците", коментира още народният представител.

Попитана дали смята, че това решение е взето под натиск, Белобрадова отговори: "Това решение е било взето и съобщено на премиера. А ние от "Демократична България" имаме една посока - национален интерес и това да сме свободна и суверенна държава. Най-важното е да сме с другите европейски държави в архитектурата на Европа, защото когато сме изолирани от Европа, ставаме още по-уязвими".

Според нея Йотова системно подкрепя решенията на правителството, откакто новият кабинет е поел властта.

"Това, което виждаме, че с този бюджет се купуват индулгенции на държавната администрация, на шефовете на бордовете, на ВСС", заключи тя.

Редактор "Екип на Петел",

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