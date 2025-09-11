Белослав ще се сдобие с нов двойно по-голям ферибот

Петел.бг

Белослав ще се сдобие с нов ферибот с двойно по-голям капацитет, който ще облекчи значително трафика в града. Проектът вече е възложен официално тази седмица и строителството е започнало. Това съобщи кметът на общината Деян Иванов в сутрешния блок на Радио Варна "Новият ден".

Новият съд ще бъде проектиран за съвременния автомобилен поток, ще побира повече автомобили, включително тежкотоварни камиони и автобуси, както и модернизирана пешеходна зона.

Настоящият ферибот е на 26 години и е проектиран за напълно различен тип трафик, тогавашните ЗИЛ-ове и по-малки превозни средства. Днес реалността е съвсем друга, затова новият съд е необходимост, а не лукс, подчерта Иванов. Очаква се фериботът да бъде готов след около 18 месеца, когато официално ще бъде пуснат в експлоатация.

Това е значимо събитие не само за Белослав, но и за цялата община, каза Иванов.

