Бенатова: Държавата няма да глоби себе си, пък фризьори и бояджии ще са на прицел

Журналистката Миролюба Бенатова направи нов остър коментар за контрола, който държавата упражнява върху преминаването към еврото. След като повдигна въпроса дали повишаването на таксите за лични документи ще бъде проверено като нарушение и необосновано вдигане на цените, тя подчертава, че това явно няма да се случи. За сметка на това хората с малък бизнес ще бъдат проверяване и гледане под лупа, коментира Бенатова.

Ето какво написа тя по темата във Фейсбук:

„Държавата явно няма да глоби себе си за саботаж и необосновано увеличение на цените.

Но пък фризьори и бояджии ще са на прицел.

От вчера няколко "отговорни фактори", свързани с банките и с координационния съвет за въвеждане на еврото, заливат националните ефири (особено бтв), с твърдения, че банките не нарушавали закона за приемане на еврото като искат такси или попълване на документация при желание за обмяна на до 30 хиляди лева, каквито случаи има.

По закон не би трябвало да съществуват ограничения за обмяна без такса на монети и банкноти до 30 хил. лева.

"Разширените" изисквания, въведени от банките, не са описани в закона.

Но, ако имало нещо нередно, то било "техническа грешка" , "дребно недоразумение", лична небрежност на служител в клон, липса на толерантност от страна на клиентите (!).

Глобите за нарушения на закона са от 5 000 до 200 000 лева.

Дали ще има глобена банка, така както вероятно ще има глобени търговци.

Фризьор да не си тези дни. “

