Бенатова: Хората са им скъпи. Техните

Кадър Фб

Миролюба Бенатова написа остър коментар за трагедиите поради безотговорност в последните дни.

Ето какво пише тя:

"Скъсаните колани [от парашута] не са намерени [но преди това са изхвърлени в морето от служител на фирмата].

И сега спокойно ще се върти рефренът, че тези прокъсани колани, които са снимани и показани в съдебната зала, не са на отговорната за атракциона фирма.

Вече може да се говори всичко и да се развиват конспиративни теории за злонамерени конкуренти и какво ли още не.

Влиза се във фунията на съдебната система, от която близките на жертвите обикновено излизат сдъвкани и изплюти.

Междувременно става ясно, че жената, прегазена от 18годишен шофьор на атв на тротоар в Несебър, е в клинична смърт. Детето й е в тежко състояние.

Готвят се протести в Бургас, Пловдив и София. (12 ч.)

Родителите на този шофьор са полицаи и има подозрения за начина, по който се води разследването.

Сигурно по този казус Борисов би питал каква работа имат децата и майките им по тротоарите, та да пречат на АТВ-тата.

Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите [изредих ги в друг текст].

Политическите лидери, с изключение на Борисов, също си траят.

Търсят думите, докато проверяват кой им е осигурявал гласове в региона и дали пък нямат някой и друг дарител оттам.

Хората са им скъпи. Техните."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!