Бенатова: Как можеш да бъдеш отстранен по заповед на кочината? пита днес Виктор Николаев по Нова тв

Миролюба Бенатова продължи темата с махането на Мария Цънцарова от сутрешния блок на БТВ, въпреки острите й въпроси към политиците и разкритията й.

Ето какво пише Бенатова

"Как можеш да бъдеш отстранен по заповед на кочината", коментира днес по нова тв махането на Мария Цънцарова Виктор Николаев, който през 2017а остана без екранната си половинка Анна Цолова. Цолова не успя да се сбогува със зрителите.

Махането й беше предшествано от поредица въпроси за отношенията Доган - Пеевски. Ето някои от тях", пише тя и пусна видео, което припомни въпросите на Анни Цолова:

