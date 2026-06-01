Бенатова: Във Варна действа цяла "верига за доставки"
Миролюба Бенатова описа цялата верига, която доведе до ситуацията във Варна.
Ето какво пише тя:
"Веригата на доставки" около варненския комплекс - фантом, показва схема, за която е невъзможно да е неизвестна на община и държава.
Фабрикуват се документи, нотариус ги приема за верни, общински и държавни служби нанасят данни в кадастъра, създава се мрежа за осигуряване на скици, кредити, ток, вода и каквото е нужно.
Хората държат и нотариални актове. Имат адресни регистрации.
Чувам от собственици, че са втори собственици на тези къщи. Тоест, инвеститорът вече не съществува като страна, имотите са "превъртяни", парите - изгубени.
А и вписаните суми по сделките - "по данъчна оценка", сигурно са далеч от дадените реално.
Някой ще пие по една студена вода. Но сигурно няма да е Невзоров от КУБ.
Той може вечер да е на Cuba Libre из топлите страни"
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!