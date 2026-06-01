Бенатова: Във Варна действа цяла "верига за доставки"

Миролюба Бенатова описа цялата верига, която доведе до ситуацията във Варна.

Ето какво пише тя:

"Веригата на доставки" около варненския комплекс - фантом, показва схема, за която е невъзможно да е неизвестна на община и държава.

Фабрикуват се документи, нотариус ги приема за верни, общински и държавни служби нанасят данни в кадастъра, създава се мрежа за осигуряване на скици, кредити, ток, вода и каквото е нужно.

Хората държат и нотариални актове. Имат адресни регистрации.

Чувам от собственици, че са втори собственици на тези къщи. Тоест, инвеститорът вече не съществува като страна, имотите са "превъртяни", парите - изгубени.

А и вписаните суми по сделките - "по данъчна оценка", сигурно са далеч от дадените реално.

Някой ще пие по една студена вода. Но сигурно няма да е Невзоров от КУБ.

Той може вечер да е на Cuba Libre из топлите страни"

