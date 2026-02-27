Бенатова: Защо човек - много свързан с Ивайло Калушев, който е бил поканен в Дневен Ред, но не е дошъл, лъже публично, че не е бил поканен?

Кадър Ютуб

Миролюба Бенатова активно разследва случая "Петрохан".

Там излизат напълно нови моменти.

Оказва се, че човек, който е бил много близък с Калушев изобщо не е говорил пред медиите.

Ето какво пише тя:

Защо човек - много свързан с Ивайло Калушев, който е бил поканен в Дневен Ред, но не е дошъл, лъже публично, че не е бил поканен?

И защо, като му написахме няколко пъти, че не се е възползвал от поканата и твърди неистини в своята фейсбук страница, той ни блокира?

Нямаше да обръщам внимание на тази лъжа на Асен А, ако не беше заживяла свой живот.

И като истинско активно мероприятие на службите, неговата лъжа оживя в коментари под видеата ни.

"Защо върнахте човека, който има какво да каже."

Не, Генка покани "човека, който има какво да каже", но той не се възползва от поканата. Толкова.

После "играта загубя".

Същият си позволи да коментира нашия гост София Андреева (последовател на Калушев и майка на Валери, живял в групата и подал сигнал за сексуална злоупотреба) - с груби квалификации.

Не е само той, но той внуши, че тя се е появила вместо него. Което не е вярно. Поканата беше валидна и за двамата.

София Андреева, която познава Калушев от 2008а г. и му вярва до ден днешен, дойде за разговор и разказа своята гледна точка към практиките в групата. Искаше да ги защити.

София Андреева е дарила на Калушев стотици хиляди евро и тогава не е била луда за него и обкръжението му.

(Асен А. е от това обкръжение, нищо че твърди, че е тук за малко).

София Андреева разказа, че Калушев е бил предупреждаван за сигналите срещу него. Че групата в последно време е била демотивирана (тя е достоверен източник на информация, защото свидетелства от първо лице за събития, които е видяла с очите си).

София Андреева разказа за сигналите подадени от нейния син и че не му вярва. Има право на това.

След това поканихме и Валери, но той не се отзова. От мвр обявиха, че неговият сигнал дори не е заведен в системата и е потънал.

София Андреева разказа за религиозните вярвания в групата, с която е била свързана именно по линия на практиките, препоръчвани от Калушев.

(според негови дългогодишни познати, той се е самопровъзгласил за учител през 2013г.)

София Андреева каза и за йерархията, която съществува в групата, според нейните наблюдения - Калушев, Николай (22г.) и Александър (15 г.) са били на по-високо ниво от Дечо, Пламен и Ивайло Иванов.

Асен А. който е водил хора при Калушев и беше поканен да разкаже за него, защото както сам признава, го познава от 33 години - не дойде.

Както и много други, между другото .

"Скриха се, а Иво [Калушев] имаше толкова приятели от спортните, от културните среди, политици", каза в Дневен Ред София Андреева.

София Андреева не се скри. И говори със своя глас и лице.

И явно това не се прощава.

Тези, които си позволяват да я коментират с насмешка или с осъждане, от висотата на своя съвършен живот, родителство и преценки за хората, да се огледат около себе си. И пак да хвърлят камък.

Политиците, които използват случая с групата около Калушев за каляне на противника, само подсилват ореола "Калушев - борец срещу мафията".

Защото, когато Тошко Й., Деньо Д. и Борислав Боби С. започнат да плюят по някого, няма как той да не стане симпатичен. И друг път оръжията на Борисов и Пеевски са пресолявали манджата. В този случай наблюдаваме профанизация, неразбиране, никакъв интерес какво се е случило всъщност.

Но сигурно има причина.

Шумът е, за да се забрави нещо важно, а именно, че през последните 4 години МВР и ДАНС - по някаква причина, са работили формално по сигналите срещу Ивайло Калушев.

И че още няма отговор на въпроса кой от групата или обкръжението ѝ, е имал отношения със службите като нещатен сътрудник.

Какво или кой е карал Калушев да се чувства притиснат в последно време?

Търси се отговорът на този въпрос.

