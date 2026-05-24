Бенчев: Държавният контрол на цените на горивата никога не е било добра идея

Държавният контрол на цените на горивата никога не е било добра идея, ако се има предвид управление. По отношение на техния контрол до момента - той и сега се извършва. Това каза за предаването "Метроном" с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

"Знаете, че от миналата година КЗП и НАП следят за неправомерното повишаване на цените. Ние сме от най-проверяваните сектори, инспектори са много често гости на нашите обекти. Към момента не е констатирано нищо, в този смисъл - контрол се извършва и засега няма нарушения в Закона за еврото от страна на петролните компании", категоричен бе той.

"Агенция "Митници" знае всяко количество гориво къде е, от кой склад идва, в коя бензиностанция отива, НАП получава от месеци данни за доставна цена на бензиностанциите, тя е публична и я има на сайта, Агенцията знае всички цени, така че не виждам какво допълнително може да се направи, информацията я има, въпросът е да е по-публична, може би", уточни Светослав Бенчев.

