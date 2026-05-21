Бенчев: Мерките за горивата трябва да са таргетирани, а не за всички

Стопкадър бТВ

Петролен шеф коментира мерките за цените на горивата.

Мерките за горивата трябва да са таргетирани, а не за всички. Това каза в “Интервюто от деня” Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация.

В рамките на няколко дни последователно чухме първо държавата, в лицето на министъра Александър Пулев, а след това и КЗК, да говорят за мерки, насочени към овладяването на цените на горивата. Оттам произтича и допълнително оскъпяване на част от хранителните продукти и на стоките в магазините.

В четвъртък на бюджетна комисия бяха приети промени, които касаят правомощията на особения търговски представител в рафинерията „Лукойл“ - Румен Спецов.

„Най-важното, което трябва да се направи, е мерките да бъдат таргетирани, а не както преди. Тогава имахме намаление с 25 стотинки, което се раздаваше на всички. Още тогава Европейската комисия каза, че това не е правилният подход“, обясни Бенчев.

По думите му това, което може да се направи сега евентуално, е да се таргетират най-уязвимите групи от населението чрез премахване на акциза на пропан-бутана, защото това е горивото, което използват хората с най-ниски доходи, тъй като е най-евтино.

„Оттук насетне, ако правителството и държавата решат, да направят някакъв фонд, чрез който да се субсидират определени сектори, които са най-засегнати - като земеделци, превозвачи. Този фонд може да има ресурс, като взима средства от увеличеното ДДС поради по-високите цени на горивата“, предложи Бенчев.

Бившият министър на енергетиката Румен Радев каза, че ако цените се задържат на нива около 100 долара за барел, има вариант за поевтиняване с 7–8 евроцента на литър.

Бенчев коментира, че дизеловото гориво вече е тръгнало надолу с 5–6 евроцента. „Има понижение с около 3% в цената на дизела през последния месец. И ако пазарът позволява това да се случи, то ще се случи“.

„Цената на дизела беше висока, тъй като в един момент се създаде много сериозно търсене на европейския континент, когато започна кризата. Сега нещата вече влизат в някакви рамки, което се отразява веднага на цената на дизеловото гориво“, коментира той.

„От години повтарям, че в България не е имало лятно поскъпване. Този път може и да го видим“, допълни той.

По думите му в бранша никога не е имало някаква надценка, която да бъде скандална. „И това се забелязва най-вече, когато отворите Търговския регистър и видите годишните доклади на дружествата. Там ще видите, че в най-добрите години една петролна компания има печалба в рамките на 2–3%“, обясни Бенчев.

„Надценките през определени периоди варират поради простата причина, че зависят от периода, от времето и от доставките. Но крайният резултат, който се получава, се вижда в годишните доклади на компаниите, които са публични. И там си е отбелязано, че увеличението е около 2-3%“, каза той.

