Бенчев: Не се запасявайте с гориво в найлонови торбички

18.11.2025 / 08:07 6

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Дерогацията за България беше логична да стане, така че сега пазарът ще се успокои. Освен това цената на суровия петрол тръгна надолу и това ще окаже влияние на цените на горивата - ако не се понижат, то поне ще се задържат. 

Това коментира пред Нова тв Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. 

Гостът разказа и за един куриоз, на който станал свидетел в не далечното минало.

През 2022 година, когато отново се създаде една такава паника сред хората около липсата на горива, видях снимка, на която видях зареден дизел в найлонов плик на една бензиностанция у нас. Завързан беше на панделка отгоре. Никога не правете такова безумие, коментира той.

Аз лично карам бензинови и дизелови коли и смятам да продължа така още иззвестно време. Но предимно бензин предпочитам, коментира Бенчев в отговор на въпрос от студиото. 

От 1 януари цените по бензиностанциите в евро на колонката, тъй като там има място само за една цена, а не за две, но това е предвидено от законодателя и няма да има проблем, коментира още гостът. 

 

kris (преди 18 минути)
Рейтинг: 533612 | Одобрение: 99547
Все повече статии в САЩ опровергават Зелените Ел. коли като 100% екологични с различни статистики.....Първо, производството на батерии и тяхното рециклиране.....Второ, зареждането е свързано с повече производство на ток в световен мащаб......И не на последно място малкия пробег .....В Европа хората карат повече на къси разстояния, но не така е в САЩ.....Преди седмица чета оплаквания на американци за бързото износване на задните гуми само на 15-16 000 км поради тежките батерии на модела АйДи-4 Фолксфаген........Изданията  за автомобили показват, че най-добрият вариант за сега са хибридите...Значи всеки да си купи един нормален, хубав автомобил и един електрически тостер  така ли.....? А беги с 200 бе.....!!.............................................................................................................................. 
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 37 минути)
Рейтинг: 154729 | Одобрение: 17094
Всички ако си купят еликтрички,цветните зони ще фалират!!!Ухилен:devil::woot:
0
0
kris (преди 38 минути)
Рейтинг: 533612 | Одобрение: 99547
Ако някой си е купил Ролс не значи непременно, че е богат.....Може да е пестил от закуските.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
ПраБългарин (преди 52 минути)
Рейтинг: 70380 | Одобрение: -28145
Зорлям ще ви накарат да си купите електрички, ама вие недейте, щото не са хубави УхиленУхиленУхилен
0
0
kjk (преди 57 минути)
Рейтинг: 154729 | Одобрение: 17094
Собствениците на бензиностанциите друга песен пеят!!!НамусенБолест:errm:
0
0
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 198156 | Одобрение: -1704
Синът на БенюРолса ни показва масонски пръстенчета ли?

