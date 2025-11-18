Бенчев: Не се запасявайте с гориво в найлонови торбички

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Дерогацията за България беше логична да стане, така че сега пазарът ще се успокои. Освен това цената на суровия петрол тръгна надолу и това ще окаже влияние на цените на горивата - ако не се понижат, то поне ще се задържат.

Това коментира пред Нова тв Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация.

Гостът разказа и за един куриоз, на който станал свидетел в не далечното минало.

През 2022 година, когато отново се създаде една такава паника сред хората около липсата на горива, видях снимка, на която видях зареден дизел в найлонов плик на една бензиностанция у нас. Завързан беше на панделка отгоре. Никога не правете такова безумие, коментира той.

Аз лично карам бензинови и дизелови коли и смятам да продължа така още иззвестно време. Но предимно бензин предпочитам, коментира Бенчев в отговор на въпрос от студиото.

От 1 януари цените по бензиностанциите в евро на колонката, тъй като там има място само за една цена, а не за две, но това е предвидено от законодателя и няма да има проблем, коментира още гостът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!