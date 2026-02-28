Бенямин Нетаняху: Тази решителна операция ще продължи толкова дълго, колкото трябва

кадър: youtube, архив

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че нападението на САЩ и Израел срещу Иран ще продължи „толкова, колкото е необходимо", предаде Франс прес.

„Тази решителна операция ще продължи толкова дълго, колкото трябва, и трябва да покажем търпение", заяви израелският премиер в излъчвана по телевизията реч, над 12 часа след началото на бойните действия.

Атаката беше последвана от ирански ответен удар срещу Израел и няколко арабски страни, припомня АФП, цитирани от БТА.

„Тази сутрин елиминирахме висши служители на режима на аятоласите, командири на Революционната гвардия, висши служители на ядрената програма и ще продължим", подчерта Нетаняху в телевизионното обръщение. „В следващите дни ще ударим хиляди цели на терористичния режим".

Израелският премиер призова иранците да се възползват от атаката, за да въстанат и „да свалят режима".

„Обръщам се към вас, ирански граждани: не пропускайте тази уникална възможност. Не стойте със скръстени ръце, защото скоро ще дойде вашият час, когато ще трябва да излезете масово по улиците, за да довършите мисията, да свалите режима на ужасите, който ви прави живота толкова труден", подчерта Нетаняху.

Той добави, че Израел е „елиминирал висши служители на режима" и на иранската ядрена програма в първия ден от нападението, извършено съвместно със САЩ.

