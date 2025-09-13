Бенямин Нетаняху с важно изказване за "Хамас"

Кадър Youtube

Елиминирането на ръководителите на „Хамас“, които живеят в Катар, би премахнало основната пречка за освобождаването на всички заложници и за прекратяването на войната в Газа. Това обяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от „Ройтерс“.

Преди няколко дни Израел нанесе въздушни удари по лидерите на „Хамас“ в Доха – атаки, които бяха осъдени от Катар, една от страните, домакини на преговорите за прекратяване на огъня.

По данни на „Хамас“ при нападението са загинали петима негови членове, сред които и синът на изгнания ръководител на движението в Газа Халил ал-Хайя, но висшите членове на преговорния екип са оцелели.

„Терористичните ръководители на „Хамас“, които живеят в Катар, не се интересуват от хората в Газа. Те блокираха всички опити за примирие, за да протакат войната безкрайно“, написа Нетаняху в публикация в платформата X, видя Бтв.

„Хамас“ определи атаката в Доха като опит на Израел да провали преговорите за прекратяване на огъня и заяви, че това няма да промени условията на групировката за слагане край на войната в Газа.

Израел настоява „Хамас“ да освободи всички останали заложници в Газа и да се разоръжи. От своя страна, „Хамас“ твърди, че няма да освободи всички заложници без споразумение за край на войната и че няма да се откаже от оръжията си, докато палестинците не получат независима държава.

