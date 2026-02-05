Бензема с хеттрик при победата на новия си отбор Ал-Хилал

кадър: AlHilal Saudi Club, Х

Карим Бензема демонстрира страхотна форма, бележейки три гола и правейки една асистенция при победата на новия си отбор Ал-Хилал с 6:0 при визитата на тима на Ал-Ахдуд от 20-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия.

С успеха победителите запазиха лидерското си място и имат три точки повече спрямо преследвача Ал-Ахли, както и четири пред третия Ал-Насър, за който се състезава Кристиано Роналдо, предава Спортал.

Иначе Бензема вкара първите три гола за своя отбор в 31-вата, 60-ата и 64-ата минути. След това в 70-ата минута той даде и последния пас при попадението на Малком, след което бе заменен от Султан Мандаш в 73-тата минута.

Така в оставащите двайсетина минути до края на редовното време съотборниците на французина, които останаха на терена, имаха време да вкарат още две попадения. И двете бяха дело на Салем Ал-Даусари, като за всяко едно от тях асистенция направи Малком, а те паднаха в 74-ата и 93-тата минути.

Победата прекъсна серията от три поредни равенства във всички турнири на Ал-Хилал, който през идната седмица ще изиграе два мача. Първо на 9-и февруари (понеделник) от 18:00 часа българско време ще гостува на Шабаб Ал Ахли от Обединените арабски емирства в среща от 7-ия кръг на основната схема в азиатската Шампионска лига, а след това на 13-и февруари (петък) предстои домакинство на Ал-Етифак от 21-вия кръг в СПЛ на Саудитска Арабия.

