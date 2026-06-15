Бензинът в Хърватия поевтинява с 4 евроцента

Снимка Пиксабей

Хърватското правителство определи днес нови максимални цени на горивата, понижавайки цената на обикновения бензин с четири евроцента, а на дизеловото гориво – с два евроцента, като цените ще важат за следващите две седмици, съобщава ХИНА.

От утре обикновеният бензин ще струва 1,57 евро за литър, а дизелът – 1,59 евро за литър. Цената на т.нар. син дизел (субсидирано гориво, използвано от фермерите и рибарите) ще спадне с три евроцента до 1,06 евро за литър.

Цената на пропан-бутана за зареждане на резервоари ще спадне с шест евроцента до 1,29 евро за килограм, а пропан-бутанът в бутилки ще поевтинее също с шест евроцента до 1,87 евро за килограм.

Цените на петрола спаднаха с над 4 долара след обявеното от САЩ и Иран споразумение, предвиждащо отварянето на Ормузкия проток

Без тези мерки за контрол на цените бензинът би струвал 1,69 евро за литър, дизелът – 1,79 евро за литър, пропан-бутанът за резервоари – 1,40 евро за килограм, а този в бутилки – 2,11 евро за килограм, отбелязва агенцията.

Правителството въведе регулация на цените на дребно на горивата след избухването на конфликта, включващ Иран, САЩ и Израел, и породените от него безпокойства за доставките заради смущенията в петролния транспорт през Ормузкия проток, отбелява БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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