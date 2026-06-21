Бензиностанциите на полуостров Крим спряха всички продажби на гориво

кадър: Петел

Бензиностанциите на контролирания от Русия полуостров Крим спряха днес всички продажби на гориво на физически лица и фирми, съобщи ръководителят на назначените от Москва власти на окупирания полуостров Сергей Аксьонов в публикация в Телеграм, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Продажбите се преустановяват от 9:00 ч. местно време (и българско), включително покупките на гориво с плащане в брой, безкасовите плащания и заплащането с ваучери.

Гориво ще имат право да зареждат само държавните агенции, които осигуряват функционирането и сигурността на контролирания от Русия полуостров, според публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

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