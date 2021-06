Бербатов: Българският футбол има нужда от основна промяна! (Р)еволюцията е тук

Снимка: Петел, архив

Димитър Бербатов написа пост във фейсбук профила си, с който информира, че продължава работата му около кандидатурата за президент на Българския футболен съюз.

"Всички знаем, че българският футбол има нужда от основна промяна! Аз и моят екип работим точно за нея. Продължаваме срещите с отборите, развиваме и допълваме програмата си за развитието на футбола у нас. 👊🏻

(Р)еволюцията е тук!

We all know that Bulgarian football needs a major change! My team and I work hard for this. We continue the meetings with the teams, we are constantly developing and updating our program, for the good of our football. 👊🏻

(R)evolution is here!", написа той.

