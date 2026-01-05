Бербатов: Когато се запознах с Димитър Пенев, сякаш божество дойде при мен

Редактор: Недко Петров

Димитър Бербатов отдаде днес почит и уважение към Димитър Пенев, човекът, който му отвори вратата към големия футбол. Бербо гостува в първото издание на „Интервото на деня“ и се върна към спомени за Пената, който бе изпратен в последния му път от най-големите ни футболни легенди и двама президенти на България.

Старшията повярва в нас и ни даде пътя да вървим напред. Той сложи криле върху всички нас и каза: Действайте, забавлявайте се, играйте, и всеки стигна до неговия си връх. Старшията беше човек, който не беше роб на суетата, тъй като всички в днешно време сме роби на тази пуста суета под една или друга форма. При него това го нямаше и така той успя да остане човек на народа - скромен и смирен, но в същото време напълно осъзнаващ какво е постигнал, а и няма нужда да парадира с това, което е постигнал, защото всички го виждахме, оценявахме го и му показвахме нужното уважение, което той си беше заслужил, започна Бербо.

Старшията бе от треньорите, за които ти излизаш на терена и искаш да умреш за тях, както се казва. Просто искаш да се раздадеш за треньора, искаш да играеш за него, защото знаеш, че си заслужава. Старшията мога да го определя като еквивалент на Карло Анчелоти, друг много известен и успял треньор, за който всички, които са играли за него, искат да играят за него, добави Митко.

Старшията водеше с тези качества, които преди малко споделих. Най-вече със спокойствие. Когато имаше да ти каже нещо по-строго и по-грубо, да се събудиш малко, ако си заспал, го казваше, но по неговия си начин и в неговия си стил, допълни Бербатов.

Нашата връзка е започнала много преди да се запознаем, защото баща ми през 70-те е играл за него в Димитровград. Още тогава едни знаци се появяват, че някой ден ще се срещна с него. Когато го видях през 1998-а в ЦСКА да ходи към мен, все едно някакво божество идваше, тъй като емоциите от 1994-та бяха живи и пресни. Ръкувахме се и аз като всички деца не си мих ръката, защото е Димитър Пенев. Когато нещата потръгнаха, той повярва в мен и видя таланта, който притежавах. Впоследствие развихме дружба и приятелство, но никога не съм прекрачвал границата, за да мисля да правя каквото си искам. Всичко беше в името на това, да не го подведа на терена, разкри по бТВ Димитър Бербатов.

