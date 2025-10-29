Бербатов: Отвлякоха ме гангстери, помислих, че това е краят

Булфото

История като от филм. Която те кара да настръхнеш и да чакаш с притаен дъх развръзката. В главната роля - голмайстор №1 в историята на националния отбор на България – Димитър Бербатов, предаде БТВ.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед разказа в подкаста на добрия си приятел Рио Фърдинанд "Rio Presents" една нетипична, но и страховита история от ранните години на своята кариера.

Отвличането

Като 18-годишен играч на ЦСКА, Бербатов е бил отвлечен от гангстери, които са се опитали да го принудят да смени клуба.

Видеото е доста въздействащо

Бившият нападател разкри, че е бил държан като заложник в продължение на няколко часа, след като е бил нападнат в ресторант от група мъже, за които се смята, че са били от обкръжението на Георги Илиев, и призна, че е смятал, че може да бъде убит.

Разказът на Бербатов

"Нямах кола. Така че един мой съотборник след тренировка ми каза: "Ела с мен, трябва да те заведа при един мой приятел. Аз бях малко наивен, разбира се. И може би му се доверих, защото играехме в един и същи отбор. Така че се качих в колата му. Той ме закара до ресторант. На едната маса имаше един мъж сам. А на три други маси имаше едри мъже, хладилници, типични балкански мъже, седнали зад него, просто изглеждаха страшни", започна разказа си Бербатов на историята отпреди повече от 20 години.

"И човекът, който ме доведе там, каза: "Иди там, седни, ще се видим по-късно". А човекът каза: "Ела тук, седни". Сядам и си мисля: "Какво става? Какво става? Трябва да се обадя на баща ми, трябва да се обадя на баща ми". И човекът започна да говори. Той каза: "Знаеш ли как ме наричат?" Сега, на английски, думата вероятно ще бъде, че ме наричат ​​готвачът", разказа Бербатов пред озадачения поглед на Фърдинанд.

"Той каза: "Добре. Значи знаем за теб. Трябва да сменим отбора. Искаме те в нашия отбор. Трябва да те вземем." А аз казах: "Да, но аз играя в ЦСКА. Искам да кажа, харесва ми там". Той отвърна: "Ще разберем това. Не се тревожи." И момчетата седяха там, а аз просто бях, уплашен, разбира се. Така че може би два, три часа седях там и накрая човекът ми позволи да се обадя на баща ми", допълни бившият голмайстор на Висшата лига с Манчестър Юнайтед.

Бербатов допълни, че гангстерите в крайна сметка са го пуснали да си тръгне и да се върне у дома: "Аз си помислих "Какво, по дяволите? Ще ме отвлекат тук, а аз не искам да ходя, искам да се прибера вкъщи". А той каза: "Добре, добре. Нека видя какво мога да направя. Ще се обадя на човека." Така че в крайна сметка някой се обади на някого и големите шефове на двата отбора измислиха начин да не се местя, просто да остана там, където съм. И в тази ситуация, на 18 години, виждайки и знаейки как се правеха нещата тогава в България, си помислих: "Това е краят за мен. Може би ще ме бият, или друго, знам ли", завършва интересната история.

