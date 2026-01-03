Бербатов: Сърцето ми плаче за теб. Ти беше първият, който ми подаде ръка и ми отвори пътя в професионалния футбол

Кадър Фб

Тъжни думи написа и Димитър Бербатов в социалната мрежа:

Почивай в мир, старши!

Сърцето ми плаче за теб. Ти беше първият, който ми подаде ръка и ми отвори пътя в професионалния футбол. Повярва в мен, когато самият аз се съмнявах. Колко хубави моменти имахме на терена и извън него. Ти беше и завинаги ще си останеш най-великият български треньор.

Беше като втори баща не само за мен, но и за много млади момчета, с които тепърва прохождахме във футбола, и винаги беше до нас, когато имахме нужда.

Името ти ще живее вечно!

Обичам те"

