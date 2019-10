Бербатов: Това си е унижение, превъзходжаха ни генетично

gong.bg

Бившият български национал Димитър Бербатов даде интервю след разгромната загуба от Англия с 0:6 на Националния стадион „Васил Левски“:

„Очевидно е, че разликата е голяма. Генетично ни превъзхождат, начина на подаване, дори и самочувствието. Показахме голямо уважение и респект в първите минути, това беше прекалено“.

„Вкараха ранен гол, на всички беше ясно, че ни превъзхождаха и заслужено победиха“.

Запитан относно ситуацията с расистките скандирания, Бербатов отказа да говори:

„Далеч съм от такива неща“.

„Аз съм човек, който гледа отстрани, мога да кажа, тъй като съм лял кръв на терена. Разликата беше от земята до небето. Ситуацията беше заповядайте, вкарайте ни“.

„Не мога да си позволя да давам оценки. И по-слаби отбори са се класирали на големи форуми. Въпросът е дали ще сме подготвени, ако се класираме“.

„Тази загуба трябва да се забрави възможно най-бързо. Футболистите няма да спят цяла нощ или даже седмица. Това си е унижение. Трябва да си дадем една трезва оценка", заяви Бербатов

