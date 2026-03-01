Бербатов към Гонзо: Формулирай въпросите си правилно, за да разбере държавата проблемите ти
Легенда на футбола говори за новите си ангажименти, които пое към държавата.
Новият съветник на министъра на спорта Димитър Бербатов коментира новата си роля и отговори и на президента на футболната ни централа Георги Иванов.
"Искам да поднеса своите съболезнования на Джони Велинов. Един от най-великите вратари в България. Аз работих с него, играл съм със сина му. Моите съболезнования към всички близки", започна Бербатов в предаването “На фокус”.
"Това е нова роля за мен, ново предизвикателство. Приемам отговорно. Фокусиран съм да се опитам да помогна на спорта в България. Цял живот се занимавам със спорт. Мисля, че с времето, с което разполагам, може да има ефект за спорта. За не съм министър? Това беше предварителното предложение. Не се притеснявам да казвам, когато не съм на 100% готов. Аз съм много ангажиран човек. Работя с Манчестър Юнайтед. Не мога да вляза в тази роля. Затова се стигна до това решение - за да съм полезен, да бъда съветник. Това ще ми даде нужната възможност да се запозная как работи администрацията, как се взимат решенията. Когато добиеш практически опит, вече е друго. Със служебния премиер сме от един град. Преди време сме се запознали, имали сме разговори как се случват нещата в България. Аз винаги споделям моите идеи и сме запазили уважителна комуникация. Аз никога не съм бил част от партия, затова най-вероятно и никога няма да бъда. Условието ми беше да стане по моя начин - да се знае, че съм независим човек, за да помогна с времето, с което разполагам. Спортът е политика, но аз съм над тези неща", каза още той, пише Спортал.бг.
"Щом съм тук и съм в позиция, на която открито заявявам, че искам да съм полезен на българския спорт, това значи, че трудно мога да бъда пречупен. Винаги съм падал с достойнства. Това не ме притеснява. Винаги съм ставал и съм продължавал напред. Футболът е част от спорта в България. Сега съм в позиция, в която се опитвам да помагам на спорта като цяло, но не се знае какво ще донесе бъдещето. Може пак да бъде обърнато към футбола".
"Спортът трябва да е национален приоритет. Той е, но трябва да е още по-голям. Искам да се опитам да направя така, че да съберем нужната информация от хората, които се занимават със спорт в България, да се види какви са актуалните проблеми на спорта и на базата на това да се направи рамка, а след това редовното правителство, при желание, да стъпи. Когато инвестираш в децата, инвестираш в здравеопазването".
"Това писмо е начин да се подскаже на спортните федерации, че държавата е тук. В момента това, което аз правя, няма общо някой да се страхува или да се притеснява. Целта е всички федерации да разкрият всичките си проблеми. Ако не ги знаеш, как ще ги решиш. Ще се разчита на честността на федерациите. Има въпроси за финансиране, инфраструктура и други. Трябва да дадеш ясни отговори, за да се събере всичко в един анализ и да се каже, че това са проблемите на българския спорт", продължи той.
"За Георги Иванов? Това е грешно отношение. Той не отговаря на мен, а на държавата. Аз съм там, за да помогна, включително и на тях. Изказването му не е правилно структурирано. Да, затрупай ни, но формулирай въпросите си правилно, за да помогнеш на държавата да разбере проблемите ти. Разбира се, че съм готов да помогна - те са част от българския спорт и активно развиват деца. Децата са в основната на това, което аз се опитвам да направя. Също и треньорите. Те са едно от най-важните неща в развитието на спорта в България", каза още Бербатов.
