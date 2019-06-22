Бербатов отново по футболен екип. Звездата тренира с...

Димитър Бербатов се присъедини към подготовката на Берое, научи Блиц СПОРТ.

Звездата от днес е при отбора на лагера в Банско и сутринта е тренирал под ръководството на добрия си приятел Александър Томаш, видя наш човек в планинския курорт.

39-годишният бивш голмайстор на Манчестър Юнайтед и английската Висша лига отново ще поддържа форма с Берое. Бербатов не е играл в официален мач от март 2018-а, когато се раздели с индийския Керала Бластърс.



Напоследък отново се породиха слухове, че може би е сложил край на състезателната си кариера. "Дали Митко ще обяви скоро край на кариерата си? Ще го направи, когато сърцето му го поиска", коментира преди два дни мениджърът му Емил Данчев.

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