Бербатов пожела успех на МФК Спартак в Шампионската лига по плажен футбол (видео)

Големият български футболист Димитър Бербатов пожела успех на варненския МФК Спартак в предстоящото му участие в Шампионската лига по плажен футбол.

Това стана в специало видеобръщение към клуба. "МФК Спартак, здравейте, пичове! Искам да ви пожелая успех в Шампионската лига по футбол, в която участвате! Знам колко ви е трудно и през какви препятствия преминавате! Вярвайте си, подкрепяйте се и докато давате всичко от себе си всичко ще бъде наред и никой не може да ви вини! Успех и се надявам да поритаме пак заедно някой път. Всичко хубаво!", каза бившият футболист на Манчестър Юнайтед.

Припомняме, че Бербо подкрепи варненци и преди участието им в Шампионската лига в Назаре през 2017 г., когато дори участва в мачле на малки вратички с играчите.



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