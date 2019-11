Бербатов за треньорската смяна в Тотнъм: Странно решение, но Моуриньо е перфектен за тях

Бившият нападател на Тотнъм Димитър Бербатов коментира уволнението на Маурисио Почетино като мениджър на отбора и назначаването на Жозе Моуриньо на негово място, пише Sportal.bg.



“Странно решение, но нещата се нуждаеха от промяна. Това беше голяма изненада за мен, не го очаквах. Не мисля, че някой го е очаквал. Тотнъм си имаха своите проблеми, но уволнението на Почетино ми се струва странно. За мен той беше перфектният човек за клуба. След известно време идва момент, в който се нуждаеш от промяна, защо свикваш с определени неща, достигаш потенциала си и спираш да прогресираш. Когато това се случи, трябва да направиш промяна и да, сигурно отборът е навлязъл в застой. Това не е благоприятно и за двете страни, така че те се разделиха. Аз обаче съжалявам за това тяхно решение.

“Шпорите” намериха перфектния за тях нов мениджър. Това ново назначаване, както обичайно става при идването на нови наставници, ще внесе нов живот в отбора, ще реорганизира нещата и хората ще започнат да се доказват. Футболистите трябва да са доволни, защото ще играят под ръководството на един от най-добрите мениджъри в света и това е чудесна възможност за тях. Ръководството явно си е мислело: “където и да отиде, той носи трофеи”, а Тотнъм има нужда от трофей, говорим за това непрекъснато. Той има нужния опит и може да им донесе трофей, за да усетят триумфа, да развият манталитет на победители и да свикнат с това. Той вече е спечелил толкова много в кариерата си и ще е интересно да видим дали вече е улегнал.

Dimitar Berbatov knows what it's like when Spurs sack a popular manager so we asked him for his take on Jose Mourinho stepping into Mauricio Pochettino's shoes in N17...