Берковица и селата в общината останаха без ток

Снимки: Община Берковица

Поради обилния снеговалеж и паднали дървета, на територията на община Берковица има непланирано прекъсване и смущения в електрозахранването.

Засегната е почти цялата територия на града, както и редица населени места. Става въпрос за Пърличево, Замфирово, Бокиловци, Балювица, Гаганица, Черешовица, Мездрея, Песочница, Цветкова бара, Бистрилица, Котеновци, Рашовица, Лесковец, Слатина, Боровци, Костенци, Комарево, Бързия, Ягодово.

Екипи на ЕРМ Запад, ДГС Берковица и Община Берковица работят по отстраняване на повредите и падналите клони на територията на цялата община.

Във връзка с усложнената зимна обстановка и падналия тежък мокър сняг, умоляваме всички граждани да избягват зоните с дървета, тъй като има сериозна опасност от прекършване на клони и падане на дървета, предупредиха малко по-рано днес от Община Берковица.

