Берлин: Украйна има спешна нужда от още помощ за отбраната си

Снимка: Булфото

Правителството в Германия заяви, че Украйна има спешна нужда от още помощ за отбраната си. Берлин отпуска допълнителна материална помощ за Киев за зимата.

Ситуацията в Украйна е много напрегната поради продължаващите атаки на Русия и Киев спешно се нуждае от помощ за отбраната си от партньори, заяви говорител на германското правителство, цитиран от БНР.

"Непрестанните атаки на Русия поставят Украйна под огромен натиск и това е още една причина поддръжниците на Украйна да помогнат на страната в нейната защита", каза говорителят на правителството на редовна правителствена пресконференция в Берлин.

Предвид продължаващите руски атаки срещу инфраструктурата на Украйна, германското правителство обяви, че ще изпрати също така допълнителни средства за зимна помощ на страната на стойност 40 млн. евро.

Външният министър на Германия Йохан Вадефул заяви, че Германия "помага да се поддържат топли и осветени домовете и да се гарантира, че Русия няма да успее да сломи морала на защитаващите родината си украинци, като атакува целенасочено газови и електроинсталации".

Средствата, според неговото изявление, ще бъдат използвани за хуманитарни мерки: ремонт на отоплителни системи и на повредени жилища, както и доставка на генератори, одеяла и хигиенни продукти.

В същото време обаче се наблюдават съкращения в хуманитарната помощ: през 2024 г. приносът на Германия за хуманитарна помощ е над 400 млн. евро, но за тази година той е намален значително.

