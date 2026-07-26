Берлинската полиция издирва опасен заподозрян

Снимка Пиксабей

Берлинската полиция разпространи снимка на издирвания във връзка с нападението срещу гейпарада в германската столица, при което загина един човек, а 16 бяха ранени, предаде ДПА.

Властите са започнали мащабна операция по издирването на 21-годишния заподозрян Абдул Б., който е избягал, след като автомобил се вряза снощи в множеството в парка „Тиргартен“.

Говорителят на полицията Флориан Нат заяви, че мъжът е известен на органите на реда и има съмнения, че е свързан с ислямистки среди в Берлин. По информация на ДПА той е бил освободен през май от център за задържане на непълнолетни извършители на престъпления.

Тази сутрин Берлинската прокуратура и Областната криминална служба отправиха предупреждение към гражданите незабавно да подадат сигнал, ако го забележат. Заподозреният е описан като слаб, с ръст около 190 см.

„Не го доближавайте, може да е въоръжен и опасен!“, предупреждават властите, пише novini.bg.

По първоначални данни на полицията около 22:00 часа снощи бял микробус се е врязал в участници в Прайда в парка „Тиргартен“, което е принудило организаторите да прекратят останалата част от програмата.

След удара превозното средство се е блъснало в дърво, а водачът е избягал в неизвестна посока. Мотивът за нападението засега остава неясен.

Все още не е потвърдено дали издирваният е управлявал микробуса. Автомобилът, който според полицията е със сериозни материални щети, е иззет за експертиза.

Разследващите проверяват и версията, че след като автомобилът се е врязал в множеството, нападението може да е продължило, включително с използване на хладно оръжие.

Според очевидци няколко души може да са получили прободни рани. Други твърдят, че са видели мъж, облечен в черно, който е държал мачете.

Редактор "Екип на Петел",

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