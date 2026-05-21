Берое прекъсна хегемонията на отбора на Бойко Борисов

Снимка Фейсбук, Берое ветерани

Намери се кой да детронира отбора на Бойко Борисов.

Берое е новият държавен шампион по футбол за ветерани. Това стана факт днес, след като "заралии" надиграха с 1:0 досегашния първенец Витоша (Бистрица). Единственото попадение във финала, игран на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, реализира Тодор Динчев.

Ветеранът на Берое се разписа от близо 50 метра пет минути преди края на редовното време. Така старозагорци прекъснаха хегемонията на днешния си опонент, който спечели титлата през последните 9 години, пише Спортал.бг.

"ШАМПИОНИ!!! Честито на всички фенове на Берое!Берое ветерани победиха на финала отбора на Витоша Бистрица с 1:0, с гол на Тодор Динчев от близо 50 метра, 5 минути преди края на редовното време!!! САМО БЕРОЕ!!!", написаха страницата на ветераните на Берое във "Фейсбук".

