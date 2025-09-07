Бесънт: Икономическият натиск може да подтикне Русия да седне на масата за преговори

Кадър Youtube

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви днес, че допълнителен икономически натиск от страна на САЩ и Европа може да подтикне руския президент Владимир Путин да започне мирни преговори с Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ако САЩ и (Европейският съюз) се включат, наложат повече санкции, вторични мита на страните, които купуват руски петрол, руската икономика ще се срине напълно и това ще подтикне президента Путин да седне на масата за преговори“, каза Бесънт в предаването „Среща с пресата“ на Ен Би Си.

Министърът на финансите заяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп е „готова да увеличи натиска върху Русия“.

„Имаме нужда от подкрепата на нашите европейски партньори, защото ако САЩ и ЕС действат заедно, в момента сме в надпревара между това колко дълго украинската армия може да издържи и колко дълго руската икономика може да издържи“, добави обаче той.

Тръмп е разочарован от неспособността си да спре сраженията в Украйна, след като когато встъпи в длъжност през януари предсказа, че ще може бързо да сложи край на войната, отбелязва Ройтерс.

Той отложи налагането на нови санкции срещу Русия и Китай, който е един от най-големите купувачи на руски нефт. Тръмп обаче увеличи митата върху вноса в САЩ от Индия - друг от големите потребители на руска енергия.

