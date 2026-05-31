Бесънт: Тръмп ще наложи споразумението с Иран както военно, така и икономически

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че ако президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласи на споразумение с Иран, то той ще го наложи както военно, така и икономически.

"Да се ​​гарантира, че Ормузкият проток е отворен, че ще получим високообогатния уран и че Иран няма ядрено оръжие - тогава ще свършим работата. Това е първият път от 47 години насам, когато иранците са склонни да обсъждат да не притежават ядрено оръжие", посочи Бесънт в интервю за Fox News, излъчено в неделя.

Освен това Бесънт подчерта, че Иран е направил голяма грешка, като е атакувал съседите си в Персийския залив, твърдейки, че това е помогнало на Вашингтон да смачка иранската икономика.

