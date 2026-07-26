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Беседа "Жажда за Божието слово" - отец Стоян Махлелиев

26.07.2026 / 12:11 1

снимка: Лопушански манастир, отец Стоян Махлелиев

Съвремието ни изправя всекидневно пред различни изпитания. Те са толкова много и толкова различни, че понякога става трудно да преминем всяко от тях с мъдрост, смирение и вяра. А именно те са най-големите съюзници на човека срещу бедите, които ни връхлитат постоянно.

С надежда да помогне културно, философски и духовно на своите читатели, търсещи верния път в света, „Петел“ ще публикува периодично текстовете на духовни лица. Вярваме, че беседите ще насочат търсещите духовна просвета във вярната посока и ще им покажат по-дълбокия смисъл на това, което се случва в света около нас.

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Коментари
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zorkooko (преди 2 години)
Рейтинг: 7521 | Одобрение: 1416
празнословци - защо промивате мозъците на младите , те и без това са промити с трева и още...
zorkooko

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