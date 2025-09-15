реклама

Беше барман в Бургас, сега е най-известният мъж в България

15.09.2025 / 09:39 1

Кадър БТВ

Валентин от "Ергенът" има специфичен начин на ухажване

Валентин е модел и барман. Той е от Бургас и влезе в "Ергенът: Любов в рая". Младият мъж се държи много освободено в предаването.

Негов флирт се превърна във вайръл. Голяма част от аудиторията обаче не приема за романтичен начина, по който той отправи своя комплимент към Емили.

Напротив, сочен е за прекалено първичен.

"Какви бели зъби имаш, браво".

"Гъ*ът ти е брутален", каза бургазлията ухажвайки само както той си знае младата жена Емили. Форматът продължава тази вечер по бТВ.

"Като се обърна, ти какво мислиш, че ще гледам земята, много ясно, че ще ти гледам гъ*а", допълни Вальо, относно как е натрупал впечатления за физиологията на Еми. А думите му "превъртяха" социалните мрежи.

Зевзеци се шегуват, че Валентин от "Ергенът" е най-известният мъж в страната в момента. За него знаят от тийнейджъри до пенсионери. Какъв пример дава, това е друга тема.

 

kris (преди 17 минути)
Рейтинг: 506851 | Одобрение: 93311
Клиент влиза в бар. Идва да го обслужи барманът Валентин с широко и бузесто лице. Клиентът: - Ей, бармана с лице като задник, дай едно уиски! Барманът го изгледал на кръв, но му сипал едно уиски. След малко. - Ей, бармана с лице като задник, дай едно уиски! Барманът отново се въздържал и му сипал едно уиски, но когато това се потретило той не издържал, скочил върху клиента и го пребил. Клиентът лежи на пода, барманът седи на висок стол и пие сок със сламка. По едно време клиентът се надига и изломотва: - Абе, барман, като свършиш с клизмата, ще сипеш ли едно уиски?
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

