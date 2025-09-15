Беше барман в Бургас, сега е най-известният мъж в България

Кадър БТВ

Валентин от "Ергенът" има специфичен начин на ухажване

Валентин е модел и барман. Той е от Бургас и влезе в "Ергенът: Любов в рая". Младият мъж се държи много освободено в предаването.

Негов флирт се превърна във вайръл. Голяма част от аудиторията обаче не приема за романтичен начина, по който той отправи своя комплимент към Емили.

Напротив, сочен е за прекалено първичен.

"Какви бели зъби имаш, браво".

"Гъ*ът ти е брутален", каза бургазлията ухажвайки само както той си знае младата жена Емили. Форматът продължава тази вечер по бТВ.

"Като се обърна, ти какво мислиш, че ще гледам земята, много ясно, че ще ти гледам гъ*а", допълни Вальо, относно как е натрупал впечатления за физиологията на Еми. А думите му "превъртяха" социалните мрежи.

Зевзеци се шегуват, че Валентин от "Ергенът" е най-известният мъж в страната в момента. За него знаят от тийнейджъри до пенсионери. Какъв пример дава, това е друга тема.

