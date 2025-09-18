Беше икона в НРБ и днес щеше да стане на 80

Кадър Фб

Да създаваш изкуство се изисква талант… но освен това са необходими доброта и почтеност. Талантът изисква да го уважаваш и да му се подчиняваш. “ – думи на незабравимата Катя Паскалева, родена на днешния ден преди 80 години.

Нейните героини излъчваха тъжната хубост на мадони – тя владееше до съвършенство актьорската техника и с жест, мимика и поглед умееше да разкрие цели светове.

През 1963 г. кандидатства във ВИТИЗ, почти без предварителна подготовка и е сред първите приети кандидати. Завършва актьорско майсторство през 1967 г. в класа на Боян Дановски, а през 1985 г. става част от трупата на Сатиричен театър „Алеко Константинов“.

Сред емблематичните ? роли в Сатирата са: Беатриче в „Много шум за нищо“ (Уилям Шекспир, реж. Гриша Островски), участието ? в „Одисей пътува за Итака“ (Константин Илиев, реж. Иван Добчев), „Сватба“ (Елиас Канети, реж. Маргарита Младенова), „Любовникът“ (Харолд Пинтър, реж. Стоян Камбарев) и „От другата страна“ (Станислав Стратиев, реж. Пламен Марков).

За ролята на Съпругата в „Месарят, вътре в стаята“ през 1991 г. Катя Паскалева е отличена с „Аскеер“, а за ролята на Сара в „Любовникът“ през 1993 г. е номинирана за същата награда за водеща женска роля.

Последната ? среща с публиката е през 1998 г. в моноспектакъла „Скитница“ от Жан-Клод ван Итали на Камерна сцена „Методи Андонов“.

Напусна ни едва на 56, а в последните си бележки, събрани по-късно в книгата „Книжни квадратчета“, пише: „Аз играя последната си роля – на актриса, поставена пред изпитанието дали ще удържи да размие границата между реалността и условността… “

Днес голямата актриса има своето почетно място в Голяма зала „Щастливеца“ – на р. 8, м. 4, а съвсем скоро предстои да поставим и нейна маска към вече съществуващата експозиция в централното фоайе на Сатирата. Ликът на Катя Паскалева посреща зрителите и в стенописа „Небесен театър“ – сред вечните образи на големите български актьори – духовният пантеон на сцената, която така обичаше.

Да си спомним неповторимата Катя Паскалева, която вярваше, че всичко е тленно – освен високият дух, който обитава Вечността! Поклон пред паметта и таланта й!

Източник: Фейсбук страницата на Сатиричен театър Алеко Константинов в София.

